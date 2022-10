Euro Truck Simulator 2: confira requisitos para download e como jogar

O Euro Truck Simulator 2 é a continuação do jogo que é considerado um dos melhores simuladores de caminhões do mundo. No game, o jogador deve cruzar o continente europeu a bordo de diversos veículos recentes e alucinantes. São mais de 60 cidades disponíveis, incluindo algumas das principais capitais do mundo. Quer saber quais são os requisitos mínimos para download de Euro Truck Simulator 2 no PC?

Confira, nas linhas a seguir, as configurações necessárias para baixar, além de aprender como jogar e os controles. Vale citar que Euro Truck Simulator 2 está disponível para computadores Windows, macOS ou Linux. Não existe versão oficial para celulares Android ou iPhone (iOS).

Veja requisitos de Euro Truck Simulator 2 nas tabelas abaixo:

Requisitos mínimos para download Sistema operacional Windows XP/Vista/7 Processador Dual Core 2.4 GHz Memória RAM 2 GB Placa de vídeo 256 MB de memória (GeForce 7600 GT-class equivalente ou melhor) com suporte a DirectX 9 Espaço em disco 1.5 GB

Requisitos recomendados para baixar Sistema operacional Windows XP/Vista/7 Processador Dual Core 3.0 GHz Memória RAM 4 GB Placa de vídeo 1024 MB de memória (GeForce GTS 450-class equivalente ou melhor) Espaço em disco 1.5 GB

Primeiro passo para jogar

Para jogar Euro Truck Simulator 2, primeiro é preciso criar um perfil – um personagem virtual que irá representá-lo no jogo. Escolha seu nome, gênero, foto, preferência de design de caminhão, a logo e o nome de sua companhia. Em seguida, confirme e comece a jogar. É permitido criar diversos perfis e começar em diferentes cidades.

Entenda o menu do jogo

O menu de Euro Truck Simulator 2 junta ações comuns, como jogar, salvar, carregar, sair, e várias características do jogo. Ele foi projetado para se parecer com a área de trabalho de um computador, com ícones e widgets representando aplicativos que o profissional precisa para comandar sua empresa.

Tudo o que você deseja fazer no jogo, seja gerir sua empresa ou ajustar as configurações do jogo, pode ser alcançado a partir daqui. Com o tempo e muitos trabalhos depois, o menu crescerá até chegar em sua versão completa, com diversos recursos que você irá se familiarizar durante seu curso. Veja, a seguir, o que significam as opções.

1. Entre no mundo

Essa opção permite ao jogador partir para a estrada com seu caminhão. Entretanto, vale ressaltar que é preciso ter um veículo ou um contrato de emprego.

2. Arranje um trabalho

Aqui, é possível encontrar todos os trabalhos disponíveis na área que você já explorou. Há dois tipos disponíveis: Rápidos e De Companhias. Os trabalhos tidos como rápidos não pagam muito, mas seu empregador lhe provém de tudo. Você começa com um caminhão emprestado, já carregado, pronto para pegar a estrada.

Depois de conseguir seu próprio veículo, os postos de trabalho se abrirão. Eles oferecem melhores remunerações, mas exigem maiores responsabilidades. Você irá pagar por combustível e reparos, além de ter que dirigir até o depósito da empresa para pegar a carga.

3. Salvar o jogo

Esta ação não é a mais crucial no jogo. Ele existe apenas por conveniência. O jogo salva automaticamente por padrão, dessa forma, não é necessário que você o faça manualmente.

4. Ajuste de configurações

Permite ajustar áudio e gráficos, preferências para o jogo e customizações dos comandos.

5. Mudar para outro perfil

Você pode trocar para qualquer outro perfil por meio do widget pessoal. Desta forma, várias pessoas podem jogar no mesmo computador sem quebrar os progressos dos outros.

6. Sair do jogo

Sair de Euro Truck Simulator 2.

Controles de Euro Truck Simulator 2 Acelerar Direcional para cima / [w] Freiar / Ré Direcional para baixo / [S] Virar para esquerda Direcional para esquerda / [A] Virar para direita Direcional para direita / [D] Ligar / desligar motor E Freio de mão Barra de espaço Seta para esquerda [ Seta para direita ] Pisca alerta F Faróis L Buzina H Limpador de para-brisas P Controle de câmeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mostrar/esconder espelhos retrovisores na tela F2 Alternar rotas no GPS F3 Acoplar / desacoplar trailer T

Primeiros passos

No jogo, você pode escolher qual cidade europeia gostaria de iniciar. No começo, como já comentado antes, será preciso dirigir o caminhão de alguma empresa antes de ter o seu. Além do caminhão, você também pode correr atrás de licenças para desbloquear novas cargas, como produtos inflamáveis. Pelo fato de exigir maiores cuidados, acabam valendo mais também.

Tenha em mente que a fiscalização em Euro Truck Simulator 2 está bem mais ríspida que antes. Evite furar sinal ou tomar qualquer tipo de multa. Pode acabar que seu prejuízo com elas seja maior que o valor ganho com o transporte.

Além das multas por negligência no trânsito, colisões também custam caro. Não é nada barato ter que chamar o serviço de assistência para seu caminhão, tendo que pagar os reparos e também acabando por perder o prazo de entrega da mercadoria.

Como ter seu próprio caminhão

Caso seja bem sucedido em suas primeiras missões com o caminhão da empresa, você terá a chance de pegar uma grana emprestada no banco e arrematar seu veículo. Sua evolução no game acaba sendo mais rápida, podendo contratar serviços sem intermediários.

Os trabalhos acabam sendo mais lucrativos, aumentando também a responsabilidade, uma vez que os gastos com combustível, manutenção e possíveis reparos terão que sair do seu bolso. Apesar disso, com mais grana entrando, você poderá ter sua própria empresa de frete, ao comprar novos caminhões e contratar pessoal.

