Exposição de Frida Kahlo em Salvador: veja como comprar ingressos online

A exposição “Frida Kahlo, a vida de um ícone” está instalada no Salvador Shopping, na capital baiana, e os ingressos já estão à venda pela Internet. Interessados em assistir à mostra, que fica em cartaz até 4 de dezembro, podem adquirir os tickets online pela plataforma Eventim. Após efetuar a compra, o usuário deve imprimir os bilhetes ou apresentá-los na tela do celular na entrada do evento. Confira, no tutorial a seguir, como comprar ingressos online para a exposição em Salvador sobre a vida da pintora Frida Kahlo.