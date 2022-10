Feliz Dia do Professor: como fazer cartão com mensagem de agradecimento

É possível fazer cartão de Dia do Professor 2022, celebrado neste 15 de outubro, por meio do Canva. O editor online oferece vários modelos prontos com mensagens de homenagem e agradecimento para personalizar como quiser. O usuário pode adicionar frases, mudar cores, adicionar fotos dos professores e outros elementos gráficos para compor a imagem. Ao final, é possível baixar o arquivo para imprimir ou compartilhar pelas redes sociais. Confira, no tutorial a seguir, como fazer cartão com frases para o Dia do Professor pelo Canva.