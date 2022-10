Finais da Taça das Favelas 2022: onde assistir aos jogos ao vivo e online

As finais da Taça das Favelas 2022 acontecem neste sábado (8) em diversos estados do Brasil. Os jogos da categoria feminina começam por volta das 14h (horário de Brasília) e, em seguida, iniciam-se as decisões masculinas. As partidas são transmitidas ao vivo pela TV Globo e também podem ser assistidas online no serviço de streaming Globoplay, que replica o sinal da emissora. Para isso, basta fazer login com uma Conta Globo, que é gratuita.