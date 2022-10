Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir à final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians fazem, às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (19), o segundo jogo válido pela final da Copa do Brasil 2022. Disputado no estádio Maracanã, o confronto decisivo será transmitido ao vivo no Globoplay , por meio do sinal da TV Globo , para todo o Brasil. Para assistir, usuários devem acessar o serviço de streaming com uma Conta Globo pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ). Quem não tiver cadastro deve realizar uma inscrição rápida utilizando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google .

No jogo de ida, os times empataram pelo placar de 0 a 0. Em caso de novo empate, a competição será definida nos pênaltis. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo decisivo entre Flamengo e Corinthians pela final da Copa do Brasil 2022 no computador ou celular.

Flamengo x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir à última partida da Copa do Brasil 2022 hoje ao vivo e online, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) e vá na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Na próxima página, use o botão "Assista agora" para abrir a janela que permite fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, digite e-mail e senha já cadastrados. Se preferir, você pode importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique no botão "Entrar" e aguarde começar a transmissão da Globo. Se você ainda não tiver uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para fazer o cadastro gratuito, informe todos os dados necessários e aceite os termos de uso do serviço. Em seguida, dê um clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da final inicie automaticamente.

Flamengo x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o clássico decisivo Flamengo x Corinthians hoje ao vivo no celular, abra o aplicativo do Globoplay. No menu inferior, pressione a aba "Agora". Feito isso, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

Passo 2. Faça login preenchendo e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra forma é usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Depois, pressione o botão "Entrar" para a transmissão da final Copa do Brasil iniciar. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por fim, toque no botão "Cadastrar".

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e assista ao confronto decisivo entre Flamengo e Corinthians pela final da Copa do Brasil 2022 ao vivo e online no Globoplay.

