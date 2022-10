Google Maps agora mostra preços de pedágios no Brasil; saiba usar

O Google Maps liberou uma nova ferramenta que informa os preços estimados de pedágios em trajetos. O recurso foi anunciado pela gigante da tecnologia na última sexta-feira (14), e já está disponível no app para Android e iPhone (iOS). De acordo com o Google, as informações sobre os valores são atualizadas a partir de dados fornecidos pelas autoridades locais, e são calculados considerando o ponto de partida do motorista. Além disso, o cálculo inclui o horário de solicitação da rota, o dia da semana, a localização do usuário e se será utilizado sistema de cobrança eletrônica.