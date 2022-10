Google Maps: como abrir mapas .KMZ, .KML, .CSV, .TSV, .GPX ou .XLSX

No Google Maps, é possível importar mapas salvos em formatos como .KMZ, .KML, .CSV, .TSV, .GPX ou .XLSX para visualizar diretamente na plataforma. O recurso é interessante para quem compartilha esse tipo de conteúdo com seus amigos e contatos. O método para fazer isso é bem simples, mas envolve o uso do Google My Maps, um recurso que nem todos estão acostumados a usar. No tutorial a seguir, veja como importar arquivos de mapas salvos de diversos formatos para o My Maps, podendo então visualizá-los no Google Maps.