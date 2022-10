iPhone: como salvar Live Photo como vídeo para postar no Instagram

Transformar Live Photo em vídeo é algo fácil de ser feito no iPhone (iOS). Com um truque rápido, as fotos animadas capturadas com a câmera do celular podem ser salvas em outro formato para compartilhá-las como vídeos nas redes sociais. É possível, de maneira nativa e em poucos passos, converter a imagem em movimento e transformá-la em um clipe de três segundos de duração, diretamente pela galeria do celular. Pensando nisso, no tutorial a seguir, o TechTudo ensina o passo a passo de como converter uma Live Photo em vídeo para compartilhar o clipe nos stories do Instagram.