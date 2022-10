LoLalytics: como usar o site para ver builds, meta e estatísticas do MOBA

League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games , é um jogo competitivo que conta com muitas mudanças no meta ao longo dos anos, tanto com nerfs e buffs de campeões, quanto com adições ou mesmo desempenho dos campeões. Os jogadores que quiserem acompanhar as novidades do game podem contar com sites como o LoLalytics, que compila dados sobre as partidas, incluindo informações como tier lists, builds, runas, itens, feitiços de invocador e desempenho dos diferentes personagens. Confira, a seguir, como utilizar o site LoLalytics para aprimorar a sua gameplay e melhorar o seu conhecimento sobre o LOL.

Saiba como ver estatísticas no site LoLalytics — Foto: Divulgação/Riot Games

Como acessar e usar a LoLalytics?

Ao acessar o site (https://lolalytics.com/), é possível encontrar opções importantes para otimizar a sua busca. É possível, por exemplo, escolher o elo, o modo e alterar a linguagem da página. O usuário também pode buscar por uma tier list específica ou mesmo por determinados campeões. Veja como a seguir:

Buscando por elo ou modos de jogo

Elo

Ao definir um elo, é possível ver como os jogadores daquele tier estão utilizando determinados campeões e em quais posições, por exemplo. Além disso, especificando a divisão ranqueada, é possível entender melhor quais personagens estão fortes naquele elo, bem como quais builds estão sendo utilizadas para eles. Pode acontecer de um herói ser considerado poderoso no Platina, mas não em tiers mais altos.

Modos de jogo

Além do tradicional ranked solo/duo, o LoLalytics ainda permite que o jogador selecione mais cinco opções: ARAM, URF, Todos por Um, Livro Supremo de Ultimates e Blitz do Nexus. Ao selecionar a modalidade do Howling Abyss, por exemplo, o jogador pode analisar quais campeões são fortes naquele modo e/ou quais itens estão sendo mais utilizados pelos usuários. As builds e os talentos geralmente variam em relação ao modo ranqueado.

Tela inicial do site LoLalytics, que compila dados e informações sobre o League of Legends (LoL) — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Buscando por tier list

Para saber quais campeões estão dominando o meta, é preciso, na página inicial, tocar na opção "tier list", presente no menu superior, ao lado da aba "Discord". Ao apertar na listagem, o usuário pode observar diversas informações, como ranking do personagem, a rota em que ele mais aparece, o win rate e o pick rate (taxa de vitória e de escolha, respectivamente), assim como o número de partidas jogadas com o herói.

No menu superior, também é possível para definir em qual elo e rota ele gostaria de analisar o campeão. Por exemplo: se um personagem é utilizado tanto no topo quanto no meio, o site te oferece a oportunidade de entender melhor as diferenças de builds, talentos e runas nessas determinadas situações. No entanto, certas informações às vezes não aparecem na tela — isso costuma ocorrer quando não há dados o suficiente sobre o herói no ranque determinado.

O LoLalytics apresenta uma tier list detalhada aos jogadores de League of Legends — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Buscando um campeão específico

Para buscar um campeão específico, basta colocar o nome dele na barra de pesquisas no menu superior, ao lado da aba de idiomas, e pressionar em seu ícone. A página, então, será redirecionada para o perfil do personagem, que conta com diversas informações úteis para as partidas.

No menu superior, é possível ainda escolher a rota desejada. No exemplo abaixo, por exemplo, a heroína Janna aparece 99.5% das vezes na rota inferior como suporte, mas também 0.1% no meio.

No LoLalytics, jogadores podem analisar a ordem de habilidades, os feitiços e runas, os counters e as builds dos campeões — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

O site também fornece informações como o tier do personagem no elo selecionado, a ordem de prioridade das habilidades, os itens iniciais, os feitiços utilizados com frequência, as runas primárias e secundárias, a build com maior win rate e a mais comum, além da ordem de compra dos artefatos na loja.

Como ver mais detalhes dos campeões

Ao descer a barra de rolagem, ainda no perfil do campeão, você pode encontrar outros dados interessantes. É possível analisar, por exemplo, uma listagem com os counters do personagem em todas as rotas, além de entender as piores e melhores sinergias e os companheiros de equipe mais comuns. Entre outras informações, estão:

Itens Míticos

Counters e sinergias;

Feitiços de Invocador

Itens iniciais;

Exemplos de builds;

Ordem de compra dos itens;

A performance da campeã nos últimos sete dias;

Os melhores jogadores com a personagem;

Ordem de prioridade das habilidades;

Runas;

Status base da campeã;

Estatísticas sobre os itens da campeã Janna no site LoLalytics — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

É possível ainda tocar em um item, ou runa, para analisar o desempenho do campeão com ele. Na imagem abaixo, o artefato "Tormenta de Luden" foi o escolhido. O item é exibido tanto no menu superior quanto abaixo do ícone do herói.

É interessante selecionar "itens e runas" para analisar as informações, porque, geralmente, a build muda de acordo com o artefato selecionado. Por exemplo: se você pretendia fazer um item de dano, mas optou por outro mais voltado para tanque, provavelmente a build mudará com essa escolha.

Você consegue analisar o desempenho do campeão com determinados itens e runas — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Por fim, ainda na página do campeão, o jogador também pode escrever o nome de outro personagem na barra de pesquisa para saber como o mesmo se relaciona. Ao fazer isso, aparece uma opção para analisar o desempenho do seu herói contra aquele que digitou na pesquisa, algo importante para entender os counters, por exemplo. Também é possível ver os itens, runas e feitiços utilizados na ocasião específica.

Na página do campeão, você pode escrever o nome de outro personagem para analisar um duelo entre os dois — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

