Lollapalooza 2023: veja line-up e como comprar ingressos 'Lolla Day'

O Lolla Day, tipo de ingresso que dá acesso a um dia do festival Lollapalooza Brasil 2023, já está à venda. Os tickets, cujo preços começam em R$ 550, podem ser adquiridos na plataforma online Tickets For Fun e na bilheteria do Teatro Renault. Nesta quarta-feira (19), o festival anunciou o line-up dividido por dia. Billie Eilish e Lil Nas X são as atrações principais do primeiro dia do Lolla 2023 e se apresentam na sexta-feira, 24 de março. Blink-182 e Tame Impala tocam no sábado (25), e Drake e Rosalía encerram a programação no domingo (26).