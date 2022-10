My Lolla no Spotify: site cria seu line-up dos sonhos; veja como

O site My Lolla permite criar um line-up fictício do Lollapalooza 2023 com os artistas mais escutados na conta do Spotify do usuário. Por meio de uma sincronização com os dados do perfil no streaming, a plataforma gera um flyer automático com o layout do festival. A imagem exibe dois headliners e os demais participantes do evento com base no gosto musical do indivíduo. Após a criação do cartaz, é possível baixar a foto e compartilhá-la nas redes sociais.