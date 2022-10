O que é firmware? Saiba o que significa e como fazer o update

Na prática, o firmware funciona como uma espécie de “sistema operacional” de aparelhos eletrônicos. Ele fica gravado diretamente no chip de memória de seus hardwares, mais especificamente nas memórias PROM e EPROM (memória somente leitura programável e memória somente leitura apagável, respectivamente). Quer saber o que é firmware e o que significa? Descubra, nas linhas a seguir, e saiba também como fazer o update.

O que é firmware e o que significa?

Firmware é o termo que explica um conjunto de instruções operacionais embutidas no hardware de dispositivos, como celulares, caixas de som e roteadores até controles remotos e calculadoras. O firmware controla as funções mais básicas dos aparelhos. Em equipamentos que têm funções específicas, como roteadores, o firmware é uma peça fundamental. É por esse software que o usuário pode realizar ajustes no seu funcionamento.

Em celulares, o firmware também permite que o hardware do smartphone se comunique corretamente com o sistema operacional Android ou iOS (iPhone). A tecnologia é responsável por executar no aparelho o que o usuário solicita.

Quando e por que atualizar o firmware?

Apesar de ser possível modificar a interação entre o hardware e o sistema operacional de PCs, smartphones ou tablets por meio de apps, o firmware mantém a configuração das funções básicas dos dispositivos constante e inalterada.

A frequência de atualização deste pacote de instruções varia de acordo com o fabricante do produto. Apesar disso, recomenda-se fazer este upgrade se o computador apresentar problemas de incompatibilidade de hardware ou no processamento de dados.

Com o tempo, brechas de segurança nos dispositivos descobertas e exploradas por invasores. Nesses casos, as fabricantes costumam atualizar o sistema operacional do aparelho, vedando qualquer tipo de falha de segurança. Por isso, o usuário deve atualizar o firmware para manter o equipamento protegido;.

Outro bom motivo para realizar o update de firmware é que versões mais novas da tecnologia podem dar acesso a novas funções e aprimorar o funcionamento do dispositivo. No geral, as atualizações também resolvem bugs, e melhoram o funcionamento do aparelho.

No entanto, é preciso ter cuidado antes de fazer o upgrade de firmwares. Isso porque, da mesma forma que a atualização pode melhorar o acesso a novos recursos ou incrementar a estabilidade do dispositivo, o procedimento é delicado e pode causar danos enormes se sofrer interrupções ou for feito da maneira errada.

Como atualizar o firmware do PC

Atualizar o firmware de seu PC ou notebook altera profundamente sua BIOS (sigla em inglês que nomeia o Sistema Básico de Entrada-Saída). Este upgrade poderá incrementar as suas funções do computador, melhorando a interação com outros dispositivos. Além disso, também podem acrescentar funcionalidade extras e torná-lo mais rápido e estável.

O TechTudo mostra, a seguir, um detalhado passo a passo com todos os procedimentos mais recomendáveis para fazer a atualização do firmware de seu PC de maneira segura. O tutorial começa pela identificação da versão instalada e segue para a instalação e a validação das novas configurações.

Passo 1. Abra o gerenciador de arquivos Windows e clique com o botão esquerdo do mouse em sua barra de endereços para poder alterá-la, e digite o comando “msinfo32” (sem as aspas);

Passo 2. Assim que você pressionar a tecla “Enter” será executada a ferramenta nativa “Informações do Sistema”, que exibe de maneira prática uma série de dados sobre o hardware de seu PC. Você encontrará a versão do firmware através da descrição do seu processador e da indicação da BIOS instalada;

Passo 3. A atualização do firmware de seu computador será vinculada com o modelo de seu processador e com a versão da BIOS instalada. Assim, utilize aplicativos como AIDA64, HWMonitor ou Intel Desktop Utilities para ver o modelo do processador e acesse a página de seu fabricante para encontrar o link de upgrade;

Passo 4. Procure utilizar também as ferramentas online no site do fabricante para comprovar se não há engano quanto ao modelo do processador e detectar a versão instalada no computador;

Passo 5. Aperte no botão que indique o instalador da atualização da BIOS e aguarde o término do download. Assim que o upgrade estiver baixado, descompacte o arquivo em uma nova pasta;

Passo 6. Acesse o “Painel de Controle” e clique na opção “Backup e Restauração”. Aperte no botão “Fazer Backup agora” para prevenir-se, salvando todos os dados em seu computador antes de iniciar a atualização de seu firmware;

Passo 7. Procure pela pasta onde o pacote de atualização baixado foi descompactado, clique com o botão direito do mouse no arquivo “Setup” e selecione “Abrir” para iniciar o assistente de instalação;

Passo 8. Ao final do processo de upgrade, clique no botão “Iniciar” e selecione a alternativa “Desligar”. Clique na opção “Reiniciar” para que que o sistema termine a instalação da nova versão do firmware, que será ativada assim que o PC foi novamente iniciado;

Como fazer o update de firmware no roteador e caixa de som

Para atualizar o firmware do seu roteador, o procedimento varia de acordo com a fabricante e também com o modelo do aparelho. Porém, na maioria das vezes, é possível descobrir a versão do firmware acessando as configurações do dispositivo remotamente, com o uso de um computador. Veja como atualizar o firmware do seu roteador neste tutorial completo do TechTudo.

Quem deseja atualizar o firmware das caixas de som da JBL, o procedimento é bastante simples com o uso do JBL Connect. Embora a principal função do app seja conectar duas caixas da fabricante, ele consegue identificar quando um dispositivo está com o software desatualizado e realizar o upgrade de forma automática. Confira como atualizar o firmware das caixas de som JBL neste passo a passo.

