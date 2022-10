Outubro Rosa 2022: como fazer cartaz com mensagem no Canva

É possível criar um cartaz com mensagens sobre o Outubro Rosa no Canva. A data tem como objetivo compartilhar informações e gerar conscientização sobre o câncer de mama, e o editor online pode ser útil para criar conteúdo a respeito do tema. A plataforma disponibiliza modelos gratuitos e pagos, que podem ser personalizados para criar banners e posts para redes sociais com frases sobre o Outubro Rosa. As opções de personalização incluem modificar cores, fontes e elementos gráficos disponíveis no editor. Confira, no tutorial abaixo, como fazer um cartaz com mensagem de Outubro Rosa no Canva.