Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras e São Paulo jogam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (16), o clássico paulista válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O jogo, que será disputado no estádio Allianz Parque, pode ser acompanhado ao vivo no Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Para isso, basta acessar o streaming pelo computador ou em celulares Android ou iPhone (iOS) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Confira, no tutorial abaixo, como assistir ao clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão 2022 no Globoplay.