Prêmio Multishow 2022: veja horário e como assistir ao vivo e online

A transmissão no Multishow começa às 21h15, com o tapete vermelho comandado por Priscilla Alcântara, que receberá shows de Ana Castela, Thiago Pantaleão e Jovem Dionísio. No palco principal, além da entrega dos prêmios em categorias como Artista do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano, a premiação terá shows de Iza, Jão, Thiaguinho, Glória Groove, Ludmilla, a dupla Diego & Victor Hugo e L7NNON com participação de Bianca e Biel do Furduncinho. Confira como assistir ao Prêmio Multishow 2022 ao vivo.