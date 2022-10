Project Zomboid: como construir uma base segura no jogo de sobrevivência

Project Zomboid é um jogo de sobrevivência que pode ser baixado para PC através da loja digital Steam . Com elementos de RPG, o título desenvolvido pela The Indie Stone coloca os jogadores em um vasto mapa, lotado de zumbis. Para permanecer vivo por mais tempo, é preciso encontrar recursos e traçar estratégias para se proteger das hordas de monstros, como erguer bases em diversos lugares espalhados pelas cidades. Pensando nisso, o TechTudo montou um guia com dicas para construir uma base segura e se defender no game. Confira a seguir.

Onde construir a base?

A localização da base é um fator-chave para sobreviver no jogo. Geralmente, os melhores lugares oferecem diversos recursos, como árvores, lagos, comércios e espaços para armazenamento. Com isso em mente, é preciso considerar alguns pontos na hora de decidir o local:

Encontre um lugar próximo a uma fonte de água;

Prédios e casas com mais de um andar são interessantes;

Residências com espaços para armazenar itens são bastante úteis;

Ache um local com múltiplas saídas/entradas;

Comércios e outras residências próximas são importantes também, porque garantem mais recursos e facilitam a exploração do ambiente;

Um lugar arborizado pode oferecer certas vantagens como comida, toras de madeira e galhos;

Caso consiga um local que atenda a maioria dos tópicos anteriores, as suas chances de sobrevivência aumentarão. No entanto, é possível se instalar em praticamente qualquer lugar do mapa. Ainda, vale lembrar que, por mais que essas dicas ofereçam segurança, um erro pode custar a vida de seu personagem.

Ferramentas essenciais

Durante a criação da base, você vai perceber que algumas ferramentas são indispensáveis. Itens como martelos e serras, por exemplo, são muito úteis durante a jogatina, especialmente porque permitem construir quase tudo o que está disponível em "carpintaria". Veja, a seguir, exemplos de itens essenciais no Project Zomboid:

Pá de jardinagem: útil para cavar sem machucar o seu personagem. Ferramenta essencial para agricultura;

útil para cavar sem machucar o seu personagem. Ferramenta essencial para agricultura; Pregos: indispensável para a construção dos itens presentes na carpintaria;

indispensável para a construção dos itens presentes na carpintaria; Serra: útil para serrar toras de madeira, transformando-as em tábuas, melhorar a espingarda e desmontar móveis. Indispensável para evoluir a carpintaria;

útil para serrar toras de madeira, transformando-as em tábuas, melhorar a espingarda e desmontar móveis. Indispensável para evoluir a carpintaria; Chave de fendas: útil para desmontar objetos, como eletrônicos (televisão, rádios, etc);

útil para desmontar objetos, como eletrônicos (televisão, rádios, etc); Martelo: ferramenta importante para evoluir a carpintaria e construir objetos/móveis;

ferramenta importante para evoluir a carpintaria e construir objetos/móveis; Pipe Wrench: é necessário para realizar algumas ações dentro do jogo, como desmontar pias ou ligá-las diretamente ao barril com água da chuva;

é necessário para realizar algumas ações dentro do jogo, como desmontar pias ou ligá-las diretamente ao barril com água da chuva; Machado: além de ser uma arma poderosa, também é útil para derrubar árvores e quebrar portas;

Como ter uma base segura?

Após escolher o local e reunir as ferramentas necessárias, é hora de pensar em como fortificar a base. Para isso, é possível usar técnicas simples, como barricar portas e janelas. Confira, a seguir, algumas dicas para aumentar a segurança da base:

Barrique portas e janelas

Barricar portas e janelas impede o avanço dos zumbis, o que evita que eles invadam a sua casa ou te vejam. Para barricar, você precisa de pregos (dois por tábua), martelo e tábuas de madeira (quatro). Ao reunir esses itens, toque com o botão direito na janela (ou porta) e selecione a opção "barricade". É possível fazer esse processo do lado de dentro e do lado de fora.

Faça um cerco

Dá para usar objetos ou carros, como na imagem abaixo, para cercar determinada área da sua base ou impedir o avanço dos zumbis em portas e janelas. Geladeiras, televisões, veículos, máquinas de lavar e outros itens também podem ser utilizados em conjunto para atrapalhar os planos dos monstros.

Se possível, fique no segundo andar

Se estiver em um local com dois andares, fique no segundo. Para isso, é necessário destruir as escadas do lugar com o auxílio de uma marreta, item raro encontrado em lojas de materiais de construção, casa de sobreviventes e armazéns. Quando achar uma, aperte com o botão direito na estrutura que deseja destruir e selecione "destruir".

Para retornar ao segundo andar sem o uso das escadas, é preciso fazer cordas com lençóis. Elas podem ser criadas com roupas ou lençóis, mas precisam ser penduradas nas janelas com um martelo e pregos. Portanto, tenha-os em seu inventário ou à mão. Aperte com o botão em uma roupa (ou lençol) no seu inventário e selecione "fazer corda de lençóis". Em seguida, próximo à janela, toque com o botão direito na janela e escolha a opção "add escape rope" (corda de fuga, em português).

Tenha uma rota de fuga

Em cenários de invasões, é bom estabelecer rotas de fuga. Se por algum motivo você optou por não destruir as escadas, as cordas de lençóis também servem como escapatória caso os zumbis ataquem. Independente da sua estratégia de sobrevivência, sempre tenha um local com múltiplas entradas e saídas para não ser encurralado pelos monstros.

O que colocar na sua base?

Para finalizar, lembre-se de adicionar outros recursos importantes na base, como plantações e geradores. Veja, na listagem abaixo, elementos que não podem faltar na hora de montar a fortaleza ideal: