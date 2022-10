Resoomer: veja como usar site para resumir textos

Resoomer é um site para fazer resumo de texto. A página é gratuita e possibilita resumir textos argumentativos quantas vezes o usuário quiser, sem limite de caracteres. Também há a possibilidade de determinar manualmente a porcentagem de redução do texto. Após a transformação textual, o resumo é exibido rapidamente, podendo ser copiado para a área de transferência ou transformado em PDF ou documento do Word de forma fácil. Confira, no tutorial a seguir, como usar o Resoomer, site para fazer resumo de texto.