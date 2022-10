Show do Paramore no Brasil em 2023: como comprar ingressos online

A banda Paramore confirmou duas apresentações no Brasil em março de 2023. O primeiro show será dia 9, no Rio de Janeiro, e o segundo acontece dia 11, em São Paulo. A venda de ingressos para o show de São Paulo abriu às 12h desta sexta-feira (7), no site da Tickets For Fun, mas os bilhetes esgotaram em 20 minutos. Fãs interessados em assistir à apresentação da banda precisarão comprar ingressos para o evento do Rio. A entrada poderá ser adquirida a partir de segunda-feira (10) às 10h. Os preços vão de R$ 200 a R$ 800. Confira, no tutorial abaixo, como comprar ingresso online para os shows do Paramore no Brasil.