Simulador de Copa do Mundo 2022: como usar app para simular resultados

Simular resultados da Copa do Mundo de 2022 é algo fácil de ser feito com o app Copa do Mundo Qatar Simulador, disponível de forma gratuita para Android. No aplicativo, o usuário pode criar a própria tabela, tendo acesso a uma planilha pronta com todos os grupos oficiais da competição. Ali, é possível colocar manualmente os resultados dos jogos para criar a simulação. De acordo com os valores inseridos, o simulador cruza automaticamente os times que se enfrentarão nas etapas seguintes, possibilitando seguir até a final, em que dá para estimar o vencedor.