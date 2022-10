Todas as Flores: como assistir à novela do Globoplay

No dia da estreia, cinco capítulos serão liberados na íntegra. Depois, novos episódios serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras, também em blocos de cinco. A novela será dividida em duas partes: a primeira será disponibilizada semana a semana, até o mês de dezembro deste ano. A segunda parte, com a continuação e o final da trama, será liberada entre abril e junho de 2023. Confira, a seguir, como assistir à novela Todas as Flores pelo Globoplay. Vale lembrar que é necessário ser assinante do serviço.