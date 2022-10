Travessia: como assistir à novela ao vivo e online

Travessia, nova novela das nove da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (10), às 21h40 (horário de Brasília), após o Jornal Nacional. Lucy Alves, Chay Suede, Rômulo Estrela e Jade Picon estão entre os atores que fazem parte do elenco da trama, escrita por Gloria Perez. Interessados em acompanhar a novela ao vivo pelo computador ou em celulares Android ou iPhone (iOS) podem recorrer ao Globoplay, que retransmite o sinal da emissora. Para acessar o streaming, basta fazer login com uma Conta Globo, que é grátis. Veja, no tutorial a seguir, como assistir à novela Travessia ao vivo e online no Globoplay.