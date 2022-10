Último capítulo de Pantanal: veja como assistir ao vivo e online

📝 Como rodar serviços de Streaming em um PC antigo? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 1. No horário da novela, acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e clique em “Agora na TV”;

Último dia de Pantana pode ser assistido ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Clique no botão “Assista agora”;

Passo 3. Faça login no Globoplay com sua Conta Globo ou clique em “Cadastre-se” para criar um perfil gratuito;

Faça login no Globoplay para assistir à novela Pantanal ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Preencha o formulário e clique em “Cadastrar”. Ao final do cadastro, você será direcionado de volta para transmissão ao vivo.

Criação de Conta Globo possibilita assistir Pantanal online no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 1. Abra o app Globoplay e toque em “Agora”, no menu inferior. Em seguida, toque no botão “Assista agora”;

Passo 2. Faça login no Globoplay com sua Conta Globo ou clique em “Cadastre-se” para criar um perfil gratuito. Preencha o formulário e clique em “Cadastrar”. Ao final do cadastro, você será direcionado de volta para a transmissão ao vivo.