WhatsApp: como colocar itálico, riscado ou negrito no app

Passo 1. Abra o WhatsApp e selecione o contato desejado. Na área de digitação, toque no menu de símbolos do teclado. Em seguida, pressione o sinal de sublinhado (_);

Passo 2. Digite a mensagem desejada e, ao final da palavra ou frase que deseja destacar, toque novamente no símbolo de sublinhado (_). Também é possível realizar o processo com a mensagem já digitada, inserindo os símbolos antes da primeira e depois da última letra;

Passo 1. Abra o WhatsApp e selecione o contato desejado. Na área de digitação, toque no menu de símbolos do teclado. Em seguida, pressione o sinal de til (~);

Passo 2. Digite a mensagem desejada e, ao final da palavra ou frase que deseja destacar, toque no novamente no símbolo de til (~). Também é possível realizar o processo com a mensagem já digitada, inserindo os símbolos antes da primeira e depois da última letra;

Envie textos riscados para destacar partes do texto no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Na área de digitação, toque no menu de símbolos do teclado. Em seguida, pressione o sinal de asterisco (*) e digite a mensagem desejada. Ao final da palavra ou frase que deseja destacar, toque no novamente no símbolo de asterisco (*);