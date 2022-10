WhatsApp: como desfocar imagens pelo app

O WhatsApp está testando uma ferramenta que permite desfocar imagens antes de enviar nas conversas. O recurso pode ser útil para esconder trechos específicos de uma imagem que será compartilhada, como partes de um print ou mensagens sigilosas. Nos testes realizados pelo TechTudo, a ferramenta estava disponível nas versões Web e para iPhone (iOS), mas não havia sido liberada no programa do mensageiro no app para Desktop e para Android. Confira, a seguir, como desfocar imagens pelo WhatsApp no computador e no celular.