Yout.com: veja como baixar músicas e vídeos do YouTube grátis pelo site

Baixar músicas e vídeos grátis pelo YouTube é possível com o uso do site Yout.com. O serviço oferece duas opções de download: uma por meio da URL do vídeo e outra pelo próprio site. Quem deseja ouvir ou ver algum vídeo do YouTube sem conexão com a Internet e não conta com nenhum software para baixar o conteúdo, é possível contar com inúmeros sites na internet que resolvem este problema, e o Yout.com é um deles.