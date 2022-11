10 cuidados que você deveria ter com o carregador a partir de agora

Ao comprar um celular é preciso também ter cuidado com itens essenciais para o seu funcionamento, dentre os quais se destaca o carregador . Se não for preservado corretamente, o dispositivo costuma ter uma vida útil mais curta que o smartphone ou outros periféricos, principalmente porque é utilizado todo santo dia. Cuidados com a forma de enrolar o cabo e transportá-lo podem fazer a diferença na sua durabilidade. Existem algumas atitudes essenciais para garantir a segurança do próprio usuário, como retirar o adaptador da tomada quando não estiver sendo usado, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ).

Marcas como Samsung, Motorola, Asus e Xiaomi fornecem carregador junto com os celulares novos. Já quem prefere o iPhone pode esbarrar na polêmica decisão da Apple de não mais incluir o item na caixa do telefone. Nas linhas a seguir, confira todas as dicas para cuidar do carregador do seu smartphone a partir de agora e não precisar trocá-lo tão cedo.

1. Mantenha o carregador em local arejado

Para evitar que seus dispositivos superaqueçam, as principais fabricantes de celular recomendam deixar o plugue de tomada ou qualquer carregador sem fio em uma área bem ventilada durante o carregamento. Tanto o smartphone quanto o carregador podem passar por elevação de temperatura, o que não significa que haja problema no funcionamento.

Apesar de não afetar a vida útil ou o desempenho do dispositivo, se a temperatura ficar acima ou abaixo de determinado nível, por razões de segurança, o telefone pode desligar o carregamento até chegar a temperatura ideal. Também não é aconselhável que o usuário esteja em contato com o celular durante o carregamento – seja com equipamento tradicional ou na tecnologia sem fio.

2. Certifique-se que o cabo está bem encaixado

Carregadores com fio requerem outros cuidados para evitar problemas durante o carregamento da bateria. O primeiro deles é conferir se o cabo está bem encaixado ao celular e também ao plugue de tomada. Se estiver folgado, o dispositivo pode não carregar por não conseguir enviar a carga elétrica necessária para os componentes do celular.

É preciso se certificar que o cabo USB esteja totalmente inserido num adaptador de alimentação compatível antes de conectar o dispositivo a uma tomada. A Samsung alerta que o carregamento pode ficar mais lento se o cabo não estiver conectado corretamente à porta USB. A empresa também aconselha a troca do item caso o pino do conector esteja alterado devido a longos períodos de uso ou se a superfície estiver corroída por conta de algum objeto estranho.

3. Evite colocar objetos metálicos próximos ao carregador

Outra recomendação feita pelas fabricantes é evitar carregar o celular próximo a objetos metálicos. Essa dica vale principalmente para carregadores por indução, como o MagSafe da Apple, que faz o carregamento do iPhone por meio de um alinhamento magnético. O mesmo vale para o Apple Watch.

No caso desses dois produtos, a dica da Apple é que o consumidor remova estojos metálicos e evite colocar objetos feitos de metal no carregador, como chaves, moedas, pilhas ou joias, pois a presença desses itens pode aquecer ou interferir no carregamento.

4. Mantenha o celular longe da cama

Ainda tem muita gente que dorme ao lado do celular que está conectado à tomada. A prática não é recomendada porque pode levar a acidentes graves, desde queimaduras – por conta do superaquecimento do aparelho – até choques elétricos em situações de quedas repentinas de energia.

Em resumo, não durma ao lado do celular nem coloque o carregador embaixo de um cobertor, travesseiro ou do seu corpo quando ele estiver conectado a uma fonte de alimentação.

5. Evite locais úmidos

Não é aconselhável que o usuário use o adaptador de tomada em locais úmidos, como próximo a uma pia, banheira ou chuveiro. Para evitar acidentes, é importante também que o manuseio do acessório não seja feito com as mãos molhadas. A combinação de água e eletricidade é um perigoso convite para acidentes como incêndios, choques elétricos, ferimentos à pessoa ou danos ao smartphone.

6. Prefira utilizar carregadores da mesma marca do celular

Carregadores da mesma marca são produtos mais propensos a um funcionamento eficaz porque seu uso foi pensado exatamente para ser feito com aquele celular. No país, apenas a Apple continua vendendo o carregador separadamente, postura que vem causado a fúria das autoridades brasileiras.

Ao optar por um novo carregador, é preciso checar se o acessório é compatível com USB 2.0 ou posterior. Evite adaptadores que não atendam aos padrões de segurança aplicáveis, ou seja, que não foram homologados pela Anatel e não tenham selo do Inmetro, pois eles podem causar ferimentos.

Todos os aparelhos de telecomunicações e acessórios essenciais ao seu funcionamento devem ser homologados pelo órgão regulador.

7. Cheque a potência do carregador

Ao escolher um novo carregador, outro detalhe que não deve passar despercebido é a potência do acessório. O consumidor deve verificar se ela é compatível com a do celular, informação que pode ser averiguada no manual do aparelho ou no site da fabricante.

Confira a voltagem da fonte. Alguns smartphones contam com um processador que consegue detectar situações na qual o carregador tem uma voltagem maior do que o celular e, assim, fazer a distribuição da carga. Mesmo assim, é importante se informar antes de fechar a compra.

8. Tire da tomada

Muitas pessoas deixam o carregador conectado na tomada mesmo após o fim do uso. Isso pode ocasionar gastos de energia de cerca de R$ 2 por ano, segundo uma estimativa da Samsung. Apesar de parecer pouco quando pensamos em apenas um indivíduo, a soma de milhões deles plugados na tomada pode causar um grande impacto financeiros aos consumidores e ambiental ao próprio planeta.

Este não é o único motivo para tirar o adaptador da tomada. A Anatel alerta que a prática pode reduzir a vida útil do seu carregador. A agência reforça que o item pode ser danificado pelas oscilações da rede elétrica, principalmente quando há picos ou quedas de luz ocasionadas por chuvas fortes. Além disso, há o aumento do consumo de energia e o risco de acidentes domésticos. O Brasil é campeão mundial em raios por ano.

Vale ressaltar que, segundo a Anatel, os carregadores são projetados para ficar na tomada apenas o tempo necessário para carregar a bateria. Eles não são feitos para suportarem a rede elétrica 24 horas por dia, como geladeiras ou TVs.

9. Evite enrolar o cabo de qualquer jeito

Ao tirar o cabo da tomada, começam os preparativos para guardar o acessório. Até aqui são necessários cuidados importantes. Atenção ao manuseio, como não puxar o fio ao desconectar o smartphone – é necessário puxá-lo pela extremidade rígida para evitar com que os componentes internos sejam danificados. Também é importante evitar dobrar ou amassar o fio.

Na hora de guardar, tente enrolar o cabo em torno da mão e não do plugue de tomada, prendendo-o no meio da circunferência. Para quem for comprar cabos de outras marcas, buscar carregadores flexíveis para transportar em bolsas e mochilas pode ser uma boa opção para aumentar a durabilidade.

10. Tome cuidado na hora de levar o seu carregador por aí

Por fim, se você precisar sair e tiver que levar o carregador do seu celular, tente guardá-lo em um lugar apropriado e resistente a pancadas. Se sua bolsa ou mochila não tiver um bolso próprio para o transporte do acessório, é possível guardá-lo em uma caixa de óculos, necessaire ou estojo, entre outras opções criativas.