A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 10ª Roça

A décima roça da Fazenda 2022 é formada por Bárbara Borges, Ellen Cardoso e Kerline Cardoso. A roceira menos votada pelo telespectador sairá do jogo no programa ao vivo desta quinta-feira (24), com início às 23h. O público já pode entrar na página do reality show, no portal R7, para votar e ajudar sua peoa favorita a seguir na disputa pelo prêmio. Lembrando que é possível votar quantas vezes quiser e não é preciso realizar cadastro no site. Veja, no tutorial a seguir, como participar votando na roça da Fazenda 2022 para ajudar a manter uma participante no jogo e definir quem deixa a temporada do reality hoje.