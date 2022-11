A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 8ª roça

A oitava roça da Fazenda 2022 é quadrupla, e quem está nela são Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Ellen Cardoso e Ruivinha de Marte. A novidade é que, desta vez, os dois roceiros menos votados pelo público vão deixar o jogo na edição ao vivo desta quinta-feira (10), com início às 23h. O espectador já pode acessar a página do reality show no portal R7 para participar votando para ajudar o seu peão preferido a continuar no programa. Vale lembrar que o voto pode ser dado quantos vezes quiser, e não é preciso se cadastrar no site. Veja, no tutorial a seguir, como votar para ajudar a manter um participante na Fazenda 2022 e decidir quais deixam o reality rural hoje.