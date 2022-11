A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 9ª roça

Quem está na nona roça da Fazenda 2022 é André Marinho, Bia Miranda e Ruivinha de Marte. O participante que receber menos votos deixará o reality rural no programa ao vivo desta quinta-feira (17), que começa a partir das 23h. A votação já está aberta na página do reality show no portal R7, e o público pode participar votando quantas vezes desejar para ajudar a salvar seu peão favorito. Não é preciso realizar nenhum cadastro no site para votar. Confira, no tutorial abaixo, como votar na roça da Fazenda 2022 para ajudar a manter um roceiro no jogo e definir quem sai hoje do programa.