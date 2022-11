A Fazenda 2022: como votar para salvar peão da 7ª roça

A sétima roça da Fazenda foi formada na noite desta terça-feira (1). O fazendeiro da semana, Pelé Milflows, escolheu Bia Miranda para ocupar a primeira vaga na berlinda. Durante a votação geral, Bárbara Borges leu o poder da "Chama Amarela" e ganhou o direito de votar com peso dois. Com isso, Deolane Bezerra se tornou a segunda roceira da semana, tendo recebido o total de sete votos. Então, a advogada pôde puxar um peão da baia, escolhendo Iran Malfitano.

Nesta semana, o "Resta Um" foi substituído por outra dinâmica de sorte. Ao final, Lucas Santos também foi parar na berlinda. Por ter pego a ficha roxa nesta dinâmica especial, Ellen Cardoso vetou Iran da "Prova do Fazendeiro", que aconteceu nesta quarta-feira (2) para decidir os três roceiros disputariam os votos do público. Bia ganhou a prova, se livrou da roça e voltou para a sede como a fazendeira da semana.

Passo 1. Para votar na sétima roça da Fazenda 14, acesse a página do reality no R7.com (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Na tela inicial, encontre o destaque da votação com as fotos dos atuais roceiros e clique no nome e foto do peão que deseja salvar desta vez;