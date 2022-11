Adobe Sign: como assinar documento digitalmente de graça pelo site

É possível assinar documento digitalmente grátis com a ajuda do Adobe Sign. A plataforma permite que o usuário crie assinaturas para PDF pelo computador, eliminando a necessidade de imprimir o arquivo para poder assinar. Há a possibilidade de usar uma assinatura automática, criada com fonte cursiva da própria ferramenta, ou desenhar a própria rubrica usando o mouse. O usuário também tem a opção de fazer upload de uma assinatura em formato de imagem para aplicar no documento.