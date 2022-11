Arábia Saudita x México: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Arábia Saudita e México fazem, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), um duelo decisivo válido pelo grupo C da Copa do Mundo 2022. Disputada no estádio Lusail, a partida será transmitida ao vivo no FIFA+, serviço de streaming oficial da Fifa. Interessados podem acompanhar o jogo online e de graça pelo PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Para assistir aos jogos na plataforma, não é preciso se cadastrar. Veja, no tutorial abaixo, os prováveis escalados para o jogo e como acompanhar Arábia Saudita x México pelo FIFA+ gratuitamente.