Argentina x Arábia Saudita ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Argentina e Arábia Saudita fazem, às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira (22), sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo 2022. O jogo válido pelo grupo C acontece no estádio Lusail e será transmitido ao vivo pelo Globoplay, por meio do sinal da TV Globo. O streaming pode ser acessado gratuitamente no PC ou em celulares Android e iPhone (iOS) por torcedores já cadastrados em uma Conta Globo. Quem for novo usuário do serviço deve realizar um cadastro rápido usando e-mail e senha ou vinculando os dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao duelo entre Argentina e Arábia Saudita pela Copa do Mundo do Catar ao vivo pelo Globoplay.