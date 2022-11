Argentina x México ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Argentina x México jogam, às 16h (horário de Brasília) deste sábado (26), em partida válida pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2022. O confronto ocorre no estádio Lusail e será transmitido ao vivo na TV Globo, podendo ser acompanhado de graça no Globoplay pelo PC ou em celulares Android ou iPhone (iOS). Os torcedores precisam ter uma Conta Globo, que é gratuita. Quem não tiver cadastro deve realizar seu registro usando e-mail e senha ou vinculando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.