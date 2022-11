Austrália x Dinamarca: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

As seleções da Austrália e da Dinamarca jogam, às 12h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), na rodada final do grupo D da Copa do Mundo 2022. A disputa ocorre no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar, e os dois times ainda têm chance de classificação para as oitavas de final. É possível assistir à partida ao vivo no FIFA+, plataforma oficial da Fifa, de forma totalmente gratuita e sem fazer cadastro. Para isso, basta acessar a página do serviço na web ou baixar o aplicativo, que funciona nos sistemas Android e iOS. A seguir, confira como assistir ao jogo Austrália x Dinamarca pelo FIFA+.