Bandeira do Brasil pintada no rosto: como usar filtros no Instagram

Filtros do Instagram para a Copa do Mundo 2022 podem ser usados facilmente na plataforma para ajudar a entrar no clima da torcida do Brasil durante o período do campeonato. O TechTudo selecionou duas opções que podem ajudar a criar a vibe perfeita para torcer pela seleção brasileira nos jogos. Um deles coloca a bandeira verde e amarela, em formato de mapa, centralizado no seu rosto, enquanto o outro insere duas bandeiras abaixo dos olhos. Veja, a seguir, como colocar a bandeira do Brasil pintada no rosto pelo Instagram. Vale ressaltar ainda que o tutorial foi reproduzido no Android, mas pode ser feito pelo iPhone (iOS) também.