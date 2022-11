Battle.net: como fazer o download do app no PC ou celular

Battle.net é um serviço online da Blizzard que disponibiliza games, como Call of Duty: Warzone, World of Warcraft, Diablo 3, Overwatch 2 e outros, para PC e celular Android e iPhone (iOS). Através de um procedimento simples de download e criação de conta, o usuário tem acesso a uma loja com títulos de vários gêneros, lista de amigos, comunidades e até canais de comunicação com desenvolvedoras de jogos. Confira, a seguir, o passo a passo de como fazer o download do Battle.net em computadores e dispositivos móveis, além de como fazer cadastro na plataforma.