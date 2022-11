Bélgica x Marrocos ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa 2022 online

Bélgica e Marrocos abrem, às 10h (horário de Brasília) deste domingo (27), a segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022. A partida entre as seleções ocorre no estádio Al Thumama, no Catar, e será transmitida ao vivo e na TV Globo, com sinal aberto sendo replicado online no Globoplay. Interessados em acompanhar o confronto devem acessar o streaming pelo PC ou celular Android ou iPhone (iOS) por uma Conta Globo, que é gratuita. Torcedores que não têm cadastro precisam se inscrever informando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook, Google ou Apple.