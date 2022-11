Black Friday 2022: como saber se um site é confiável para comprar

📝 Black Friday: como saber se uma promoção compensa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Para criar o diagnóstico sobre os sites pesquisados, o “Site Confiável” analisa diversas informações, como banco de dados, data de registro, reputação online, selos de segurança e até se existem resultados confiáveis sobre a empresa no Google. Ao final da varredura, ele emite um relatório com todos os dados da página analisada, incluindo razão social e CNPJ da empresa em questão, com o atestado de confiabilidade.