Black Friday 2022: como usar o Compare TechTudo para comprar mais barato

O Compare TechTudo criou uma página especial com ofertas para a Black Friday 2022. No site, o usuário encontra diferentes produtos eletrônicos em promoção, como celulares, smart TVs, jogos, caixas de som e notebooks, organizados em categorias de fácil navegação. É possível visualizar o histórico de preços para saber se o item está realmente em promoção, além de um comparativo com o valor cobrado em outras lojas. Confira, no tutorial a seguir, como usar o Compare TechTudo para comprar mais barato na Black Friday.