Black Friday de Verdade: como usar extensão para fugir da 'Black Fraude'

A extensão para Chrome Black Friday de Verdade permite monitorar e comparar preços durante a Black Friday 2022 , que acontece dia 25 de novembro. O complemento traz diversos recursos úteis aos consumidores brasileiros, incluindo histórico preços, testador de cupons e alerta para quando o produto chegar ao valor desejado. Com as ferramentas, fica mais fácil fugir da famosa "Black Fraude" e de ofertas falsas "pela metade do dobro". A extensão funciona em cerca de 80 lojas, que têm seus preços monitorados de forma constante.

O plugin é desenvolvido pela iniciativa Black Friday de Verdade, da qual participam centenas de estabelecimentos do e-commerce nacional. Além de grandes varejistas, como Americanas, Submarino, Magazine Luiza e Casas Bahia, estão presentes marcas especializadas, como Farm, Taco e Buser. Veja, no tutorial a seguir, como usar a extensão Black Friday de Verdade no navegador web.

Extensão para Chrome ajuda a fugir da "Black Fraude"; saiba usar

O que é o compromisso Black Friday de Verdade?

Criada em 2014, a Black Friday de Verdade é uma iniciativa que tem por objetivo ajudar os consumidores brasileiros a encontrar descontos reais durante a Black Friday. Para isso, a organização identifica com um selo as lojas que se comprometeram a adotar boas práticas no período promocional, as quais incluem oferecer reduções de preços autênticas, respeitar o Código de Defesa do Consumidor e proporcionar transparência na comunicação com o cliente.

Qualquer e-commerce pode solicitar o selo Black Friday de Verdade, mas a concessão depende de uma avaliação por parte dos organizadores. Dependendo da avaliação dos consumidores e da auditoria, a participação pode ser suspensa. Além do carimbo que identifica os estabelecimentos participantes, o equipe disponibiliza a extensão para Chrome que auxilia no comparativo de preços e concede o Prêmio Black Friday de Verdade para as melhores lojas do comércio digital brasileiro.

Como instalar a extensão Black Friday de Verdade

Passo 1. Acesse o site da Black Friday de Verdade (blackfridaydeverdade.com.br) e clique em "Instale grátis", no topo da página;

Atalho para extensão Black Friday de Verdade na página inicial do portal

Passo 2. Você será direcionado à página da Black Friday de Verdade na Chrome Web Store. Clique no botão "Usar no Chrome";

Extensão Black Friday de Verdade na Chrome Store

Passo 3. Na caixa de diálogo que será aberta, clique em "Adicionar extensão";

Instalação da extensão Black Friday de Verdade através da loja do Chrome

Passo 4. Aparecerá a mensagem "Instalação concluída com sucesso!". Reinicie e o Chrome para usar o complemento.

Instalação da extensão Black Friday de Verdade no Chrome concluída

Como usar a extensão Black Friday de Verdade

Passo 1. A extensão Black Friday de Verdade monitora preços de mais de 80 lojas. Assim que você entrar em algum e-commerce suportado, como é o caso da Americanas, o plugin abrirá uma caixa de cupons encontrados no canto superior direito da tela. Clique em "Ver cupons";

Box do testador de cupons da extensão Black Friday de Verdade

Passo 2. Veja qual cupom é o melhor para você e clique sobre ele. O código do cupom será automaticamente copiado para que você o inclua no carrinho, caso conclua a compra;

Cupons válidos encontrados pelo testador de cupons da Black Friday de Verdade no Chrome

Passo 3. Agora entre na página do produto que você quer e note que será exibida uma barra no topo. Caso exista alguma loja com preço menor, a extensão avisará o valor da diferença e colocará um botão com o link para o e-commerce mais barato. Basta clicar nele;

Notificação de preço mais baixo encontrado pela extensão Black Friday de Verdade

Passo 4. Se você não estiver satisfeito com nenhum preço praticado, clique no ícone de sino. Digite o valor que deseja pagar e pressione o botão "Monitorar". Caso o produto chegue a essa quantia em alguma das lojas monitoradas pela extensão, você será notificado;

Alerta de preços da extensão Black Friday de Verdade

Passo 5. O alerta de preços depende de cadastro. Após clicar em "Monitorar", você deverá fazer login no Black Friday de Verdade. Se não tiver criado conta ainda, clique em "Quero me cadastrar" e, em seguida, informe nome completo, e-mail, sexo, data de nascimento e número de celular, além de criar uma senha de acesso;

Botão de cadastro para usar alerta de preços da extensão Black Friday de Verdade

Passo 6. Para ver todos os preços encontrados pela extensão, clique em "Compare os preços". A Black Friday de Verdade lista os produtos do mais barato para o mais caro. Caso queira ir para outra loja, basta clicar no botão do o e-commerce desejado;

Comparador de preços da extensão Black Friday de Verdade

Passo 7. O ícone de "Gráfico" será exibido quando a loja registrar diferentes preços do produto em questão ao longo do tempo. Clique sobre o botão e veja o histórico do item. No exemplo deste tutorial, é possível notar que o smartphone Samsung M23 já registrou preço mais barato anteriormente.

Ferramenta de histórico de preços da extensão Black Friday de Verdade

