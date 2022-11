Black Friday no Burger King: como ganhar lanche e sorvete grátis no app

O app do Burger King está em Black Friday, e é possível ganhar lanches e sorvetes de graça pelo app, disponível para Android e iPhone (iOS). Isso porque, para o período promocional, a rede de fast food lançou a brincadeira “Taca Fogo”, que premia os usuários com sanduíches, combos, sobremesas, acompanhamentos e pontos no aplicativo. Para participar, não é preciso comprar nada: basta apenas tocar no banner e agitar o celular até “incendiar” a tela. É importante lembrar que cada cupom tem o período específico de 30 minutos para uso, e que é possível participar apenas uma vez no dia. No tutorial a seguir, saiba como participar.