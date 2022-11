Bolão da Copa do Mundo 2022: como criar o seu com o site Dacopa

É possível criar um bolão da Copa do Mundo 2022 com o site Dacopa. Com ele, o usuário consegue gerar a disputa e compartilhar com amigos e familiares nas redes sociais. A plataforma, que também está disponível na versão para aplicativo, permite definir se a competição será livre para qualquer pessoa entrar ou permitirá apenas participantes aceitos previamente pelo criador. O sistema utilizado para a classificação do Dacopa é o modelo por pontos e peso, em que cada resultado recebe uma pontuação diferente.