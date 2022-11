Bolão para Copa do Mundo Catar: como apostar pelo app Bolão Copa de 2022

O aplicativo Bolão Copa de 2022 está disponível para Android e iPhone (iOS) e pode ser uma forma divertida de apostar com amigos e familiares os resultados da Copa do Mundo 2022. Os usuários podem criar grupos de apostas do zero e fazer o compartilhamento facilmente via WhatsApp, ou através de um código gerado pelo próprio app. Na aba “Ranking”, ainda é possível visualizar de forma clara quem deu os melhores palpites, e a brincadeira pode declarar ganhadores apenas por diversão, tornando o período de jogos ainda mais emocionante. Confira, no tutorial a seguir, como criar bolão para a Copa do Mundo usando aplicativo no celular.