Brasil x Sérvia: onde rever jogo da Copa do Mundo e gols de Richarlison

O Brasil venceu a Sérvia pelo placar de 2-0 em sua estreia na Copa do Mundo 2022. O destaque da partida foi o jogador Richarlison, o novo camisa 9 brasileiro, que marcou dois gols - o segundo de bicicleta. A partida aconteceu nesta quinta-feira (24), a partir das 16h00 no horário de Brasília. Quem perdeu o jogo ou quer rever os melhores lances da vitória, pode assistir à "Brasil x Sérvia" online no YouTube , no canal "CaseTV". O streamer Casimiro Miguel tem transmitido alguns jogos da Copa de futebol ao vivo , e os conteúdos ficam disponíveis de graça ao fim das lives.

O próximo jogo da seleção brasileira será contra Suíça, na segunda-feira (28), a partir das 13h00 no horário de Brasília. A seguir, confira como rever a vitória do Brasil contra a Sérvia. O passo a passo foi feito via desktop, mas também é possível ver a partida no celular pelo app do YouTube, disponível para download em aparelhos Android e iPhone (iOS).

Brasil vence a Sérvia no primeiro jogo da Copa do Mundo 2022

Passo 1. No seu navegador, acesse o https://www.youtube.com/;

Digite por "https://www.youtube.com/"no navegador

Passo 2. Na área de busca do site, digite por "CazéTV" e clique no símbolo de lupa para buscar. O canal aparecerá como primeira opção, e traz o símbolo de verificado ao lado do nome;

Cazé TV aparecerá nos resultados com o símbolo de verificado ao lado

Passo 3. No canal, vá para a aba de "Playlists". Lá, você vai encontrar a opção "Jogos Completos", clique em "Ver playlist completa".

Na aba de playlist, selecione a opção "Jogos completos | Copa do Mundo 2022"

Pronto! O jogo do Brasil vs Sérvia está nesta área. Ao encontrar o conteúdo "JOGO COMPLETO: BRASIL X SÉRVIA | RODADA 1 | FASE DE GRUPOS | COPA DO MUNDO 2022", basta dar play e rever a partida.

