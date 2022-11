Brasil x Suíça ao vivo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa online

Brasil e Suíça fazem, às 13h (horário de Brasília) desta segunda-feira (28), a partida que encerra a segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022 . O duelo, que acontece no estádio 974, será transmitido ao vivo no Globoplay , que retransmite o sinal da TV Globo . Para acessar a plataforma de streaming no PC ou celular Android ou iPhone ( iOS ), basta usar uma Conta Globo, que é gratuita. Novos usuários devem realizar um cadastro simples, seja informando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook , Google ou Apple .

Na primeira partida do Mundial, que ocorreu na última quinta-feira (24), a Seleção Brasileira venceu a Sérvia pelo placar de 2 a 0. Os suíços também vêm de vitória. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.

Brasil x Suíça ao vivo: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay

Brasil x Suíça ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao segundo jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo 2022 hoje ao vivo, acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e entre na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo em tempo real;

Público assiste Brasil x Suíça ao vivo pela Copa do Mundo na guia "Agora na TV" do Globoplay

Passo 2. Na nova página, clique em "Assista agora" para acessar a tela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Login ou cadastro na Conta Globo devem ser feitos para espectador para assistir ao sinal da TV Globo online

Passo 3. Faça login na Conta Globo inserindo e-mail e senha já cadastrados. Se preferir, outra forma é importar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá em "Entrar" e espere a transmissão do jogo do Brasil começar automaticamente. Caso você não tenha um cadastro na Conta Globo, selecione o botão "Cadastre-se";

Usuário deve informar seus dados pessoais ou importar dados de outras contas para criar Conta Globo e assistir à Copa do Mundo 2022 hoje ao vivo

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, preencha todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso do serviço. Depois, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da Globo ao vivo inicie.

Jogo do Brasil na Copa do Mundo pode ser acompanhado após telespectador realizar cadastro na Conta Globo

Brasil x Suíça ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir ao jogo entre Brasil e Suíça pelo Mundial do Catar hoje ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da página, toque na guia "Agora". Depois, vá em "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Partida Brasil x Suíça pode ser assistida pelo aplicativo do Globoplay para celular

Passo 2. Faça login digitando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Também é possível importar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Logo após, toque em "Entrar" para que a transmissão do confronto comece automaticamente. Caso você não tenha uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Para finalizar, toque no botão "Cadastrar" para que o processo seja concluído.

Tela para login ou cadastro na Conta Globo

Pronto. Agora que você já aprendeu a acompanhar as partidas da Copa do Mundo pelo Globoplay, aproveite as dicas para assistir Brasil x Suíça pela segunda rodada no grupo G online e de graça.

