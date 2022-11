Brasil x Suíça: onde rever jogo da Copa e os gols de Vini Jr. e Casemiro

O Brasil venceu a Suíça pelo placar de 1 a 0 nesta segunda-feira (28), em seu segundo jogo pela Copa do Mundo 2022. Os destaques da partida foram os gols de Vini Jr., que foi logo no segundo tempo e acabou impedido, e o de Casemiro, próximo ao final do jogo. Quem perdeu o confronto ou quer rever os melhores lances da vitória pode assistir a Brasil x Suíça online no YouTube, no canal "CazéTV". O streamer Casimiro Miguel tem transmitido alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo, e os conteúdos ficam disponíveis de graça ao término das lives.