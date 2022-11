Camarões x Sérvia ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Camarões e Sérvia jogam, às 7h (horário de Brasília) desta segunda-feira (28), em partida válida pelo grupo G da Copa do Mundo 2022. O duelo, que acontece no estádio Al Janoub, será transmitido ao vivo na TV Globo e pode ser acompanhado online pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora. Para assistir à partida pelo streaming, basta acessá-lo pela versão web ou via aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) com uma Conta Globo. Quem não for cadastrado precisa fazer um registro rápido com e-mail e senha ou os dados de contas Facebook, Google ou Apple.