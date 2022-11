Catar x Senegal ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa 2022 online

Catar e Senegal se enfrentam, às 10h (horário de Brasília) desta sexta-feira (25), pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo 2022, no estádio Al Thumama. O duelo entre as seleções terá transmissão ao vivo no Globoplay, por meio do sinal da TV Globo. O serviço de streaming pode ser acessado pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS) por usuários já cadastrados em uma Conta Globo, que é gratuita. Quem não tiver registro deve criar um perfil na plataforma usando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como acompanhar Catar x Senegal ao vivo pelo Globoplay.