Catho gratuita para candidatos: veja como fazer cadastro no site

É possível fazer cadastro grátis na Catho, um dos principais sites de vagas de emprego do Brasil. Com o login, o usuário tem acesso às cerca de 1,5 milhão de vagas anunciadas — das quais pelo menos 33% são exclusivas da plataforma —, podendo se candidatar a qualquer uma delas. Os donos de contas gratuitas também não precisam informar cartão de crédito ou dados bancários para enviar currículo para as empresas. No tutorial a seguir, aprenda como se cadastrar e mandar currículo pela Catho online.